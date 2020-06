Mit großem Abstand die meisten Neuninfektionen wurden in Wien registriert: Hier gibt es gleich 39 neue Fälle. Aber auch in Oberösterreich gibt es 18 neue Infizierte, in Niederösterreich sind es zehn. In Salzburg wurden drei und in Vorarlberg zwei Neuinfektionen vermeldet. Im Burgenland und in Tirol gibt es je einen neuen fall. Nur in Kärnten und der Steiermark wurde keine einzige Neuinfektion registriert.