Kurz: Regierung nur „Postkasten zwischen Island und Tirol“

Die Autoren konfrontierten auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit den Ungereimtheiten. Dieser weise aber die Schuld von sich - die Regierung in Wien sei „nur ein Postkasten zwischen Island und Tirol“ gewesen. Ähnlich sieht das auch der oberste Seuchenexperte im Gesundheitsministerium, Bernhard Benka. Schuld hätten demnach die Behörden in der Tiroler Provinz. Betroffene erzählten, dass sich bereits am 10. März im Ort herumgesprochen hätte, dass das Virus umgehe. Während die Bezirkshauptmannschaft am Nachmittag anordnete, die Lokale „unverzüglich“ zu schließen, hielt etwa die „Trofana Alm“ dennoch offen - die örtliche Polizei hätte, trotz Warnungen, nicht eingegriffen.