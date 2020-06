Nächste Demo steht an

Dass die Zeit drängt, liegt auf der Hand: Bereits am Samstagnachmittag ist die nächste Demonstration in Favoriten angekündigt. Die Polizei ist ein weiteres Mal in höchster Alarmbereitschaft. „Generell wird an der Einsatztaktik, aktiv, entschieden und konsequent gegen Störaktionen oder Handlungen extremistischer Gruppierungen vorzugehen, festgehalten“, so die Polizei Wien.