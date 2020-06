Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wirbt kurz vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in einem Gastbeitrag für den deutschen „Focus“ für seine Position beim Thema Corona-Hilfen und macht einmal mehr deutlich, dass er die von Kanzlerin Angela Merkel favorisierten Hilfen in Form von nicht rückzahlpflichtigen Überweisungen an EU-Staaten ablehnt. „In dieser schwierigen Notlage müssen wir einander helfen in Europa. Aber mit Augenmaß und Verantwortung“, so Kurz.