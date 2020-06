Zuvor hatten die Oberösterreicher gegen (4:0) und bei Sturm Graz (2:0) Zu-Null-Erfolge gefeiert. Die Steiermark-Tournee hat sich also richtig ausgezahlt. „Die große Entschlossenheit, mit der die Mannschaft aufgetreten ist, das hat mir sehr gut gefallen“, sagte der 44-Jährige. In Hartberg tat man sich nur vor der Pause schwer, danach lief es für die Linzer wie am Schnürchen. „Die erste Halbzeit war wie ein Schachspiel, in der zweiten Halbzeit hat es die Mannschaft überragend umgesetzt und die Effizienz an den Tag gelegt, die wir sehen wollen“, resümierte Ismael.