Vier Monate nach Ausbruch der Coronavirus-Epidemie in Italien hat der italienische Premier Giuseppe Conte am Montag die Ärzte und Krankenpfleger einer Taskforce des Zivilschutzes ausgezeichnet, die in den Covid-Krankenhäusern in Norditalien gegen das Virus im Einsatz war. „Ich nenne Sie nicht Helden, aber großartige Profis mit einem großen Herz“, sagte Conte bei der feierlichen Zeremonie in Rom.