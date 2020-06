In Zeiten von Corona auf der Suche nach einem neuen (Neben-)Job waren unter anderem eine Austrian-Airlines-Stewardess, eine Lehrerin und eine Russin, die künftig ihren Landsleuten Österreich zeigen will. Top-routinierte Begleiterin war Melitta Petr aus dem Bezirk Jennersdorf. Die 59-Jährige hatte zuletzt in Großbritannien mit Erfolg eine Reiseagentur betrieben, wegen der Krise brach das Geschäft aber voll ein. „Ich wollte einfach in Bewegung bleiben“, sagt die Burgenländerin. Alle Absolventen hatten vor der Fahrt bereits den Kurs, die schriftliche Prüfung und die Diplomarbeit aussichtsreich hinter sich gebracht. Jetzt ging es mit fast 30 Ausflüglern auf eine sehenswerte Tour von Wien zum Planetenwanderweg in Bernstein und nach Oberwart.