„Krone“: Herr Botschafter, haben die Deutschen zu viel Geld zum Verschenken? Bundeskanzler Kurz meinte, man müsse nicht jede Wende von Angela Merkel mitmachen und er habe Schwierigkeiten, seiner Friseurin die Summen zu erklären, die das kostet. In Deutschland hat Kanzlerin Merkel offensichtlich keine Erklärungsschwierigkeiten. Warum?

Ralf Beste: So wird es in Deutschland tatsächlich nicht diskutiert. In Deutschland verläuft die Diskussion viel stärker in der Einsicht, dass wir uns in einer absoluten Ausnahmesituation befinden, dass es eine historische Prüfung für uns alle ist, in der Überzeugung, dass Deutschlands Beitrag für das Gelingen und den Zusammenhalt der Europäischen Union absolut entscheidend ist. Von daher rührt die Toleranz für den Kurswechsel, der tatsächlich überraschend war. Die Deutschen sind ebenso sparsam wie die Österreicher. Wir wissen, was wir an der EU haben. Das ist, glaube ich, in Deutschland sehr sehr stark verankert und wird nicht hinterfragt.