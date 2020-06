Die USA befinden sich im Ausnahmezustand. Proteste gegen Rassismus eskalieren, die Arbeitslosigkeit steigt wegen der Corona-Pandemie rasant an und Präsident Donald Trump gießt noch weiter Öl ins Feuer, anstatt zu versuchen, die Bevölkerung zusammenzuführen. Aber wo soll das Ganze hinführen? Wird es zu einem Umdenken kommen? Was können die Proteste bewegen? Und wie stark ist Rassismus in den USA, aber auch in Europa noch immer vertreten? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt es am Mittwochabend um 19.30 Uhr bei #brennpunkt, dem „Krone“-Talk mit Katia Wagner.