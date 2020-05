Durch Zufall geriet er in einem Fitnessstudio in ein Casting für die TV-Netflix-Serie „Toy Boy“. In der Mosquera jetzt den Stripper Hugo Beltran spielt. „Als mir die Leute sagten, dass ich einen Stripper spielen soll, wollte ich aufstehen und weglaufen“, erinnert sich der Senkrechtstarter, der mittlerweile mehr als 1,3 Millionen Fans auf Instagram hat. Mosquera trainierte zehn Kilo Muskelmasse auf und lernte das Tanzen an der Stange.