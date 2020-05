Die Regierungsmitglieder Karoline Edtstadler und Alexander Schallenberg (beide ÖVP) wollen mit ihrer ersten Auslandsreise nach Ausbruch der Corona-Krise ein Zeichen der „Solidarität“ setzen. Auf einer Tour durch den Westbalkan positioniert sich Österreich damit als EU-Erweiterungs-Fürsprecher für Albanien, Serbien und den Kosovo. Besonders in den vergangenen Jahren ist in der Region ein wirtschaftlicher Wettlauf entbrannt. Serbien stellte am Donnerstag eine Annäherung an China in Abrede - der politische Weg gehe in Richtung EU.