Die Öffnungszeiten der Lokale werden nicht geändert. „Wir wollen Lokale nicht noch mehr in Schwierigkeiten bringen“, sagte Sala. Am letzten Wochenende war es abends zu Ansammlungen vor Lokalen, Pizzerien, Pubs und Bars in den Stadtkernen gekommen, was Sorgen vor möglichen Ansteckungen geweckt hatte. Fernsehbilder von Menschenansammlungen in Mailand und Staus in Neapel am ersten Wochenende nach der Lockerung der Auflagen hatten für Empörung gesorgt.