Grüner Koalitionspartner am falschen Fuß erwischt

Doch nicht nur auf EU-Ebene, auch innenpolitisch sorgt der Widerstand im Bundeskanzleramt für Irritationen. Der grüne Regierungspartner wurde offensichtlich am falschen Fuß erwischt. Ganz diplomatisch gab sich Klima- und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler: „Es sind in dieser Diskussion viele verschiedene Vorschläge am Tisch, das ist gut so. Es können Vorschläge immer auch besser werden. Ich freue mich, dass es jetzt eine Initiative gibt. Aus meiner Sicht ganz besonders wichtig auch in der Diskussion um den ,Recovery Plan‘ ist, dass das Thema des Green Deal dort stark verankert wird. Wir werden das in weiterer Folge gemeinsam diskutieren.“