Der in München lebende Indonesier (40) reiste am Wochenende mit dem Zug nach Österreich an und traf sich mit einem Freund aus Malaysia in Oberösterreich (34) zum Wandern. Die beiden brachen am Sonntag gegen 10 Uhr zur Drachenwand an der Salzburger-Grenze auf. Am Rückweg vom Gipfel im Bereich der Saugräben rutschte der Indonesier aus, stürzte 40 Meter in die Tiefe und fiel erneut über eine 15 Meter hohe Kante. Sofort schlug sein Begleiter Alarm und schrie um Hilfe. Währendessen versuchten zwei weitere Wanderer zu Hilfe zu eilen. Die Bergrettung Mondseerland aus St. Lorenz machte sich gegen 14.30 Uhr auf den Weg. „Er war sofort tot. Ein Polizeihubschrauber hat die Leiche daraufhin mit einem 30 Meter langen Tau geborgen“, schildert der Ortsstellenleiter Andreas Widlroither.