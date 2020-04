Das Umsatzplus ist aber nicht nur der Krise, sondern auch den zusätzlichen Aufträgen im Grünflächen- und Winterdienst zuzuschreiben. Je nach Saison arbeiten rund 100 bis 200 Leute an den Standorten Kirchbichl, Innsbruck und Wolfurt (Vorarlberg). Während der Wintermonate war Attensam außerdem für den Winterdienst in St. Anton, Ischgl sowie Galtür zuständig und betreut momentan über 400 regionale Immobilien in Sachen Reinigung.