Ende März verkündete die Airline, dass sie alle Flüge ab Wien bis 1. Mai einstellt - und will nun nach Ende dieser selbst auferlegten Frist den Betrieb wieder aufnehmen. Bundeskanzler Sebastian Kurz ließ am Donnerstag Hoffnung aufkeimen, dass Urlaubsreisen bald möglich sein werden: „Natürlich ist es das Ziel, dass wir die Grenzen wieder runterfahren“, erklärte er in der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger.