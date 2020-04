Wegen der hohen Zahl von Covid-19-Todesopfern in Altersheimen hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Kritik an Italien geübt. Der Epidemiologe und stellvertretender WHO-Direktor Ranieri Guerra bezeichnete die vielen Todesfälle wörtlich als „Massaker“ an Senioren und forderte von der Regierung in Rom eine Erklärung.