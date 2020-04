Tirol weiter an Spitze, Burgenland Schlusslicht

Die meisten bestätigten Fälle gibt es nach wie vor mit großem Abstand in Tirol (2784), gefolgt von Niederösterreich (2010) und Oberösterreich (1974). In Wien wurden 1770 Menschen positiv auf das Virus getestet, in der Steiermark 1351, in Salzburg 1085, in Vorarlberg 760, in Kärnten 329 und im Burgenland 232.