Versorgung als Herausforderung

Die Landung des ersten Fliegers soll ein wichtiger Schritt sein. Es bleibt weiterhin eine gewaltige Herausforderung unter der gegebenen globalen Lage die Versorgung nachhaltig sicherzustellen. Dazu gibt es ständig weitere Beschaffungsaktionen auch durch unser Bundesland sowohl am internationalen Markt, als auch durch die Aktivierung heimischer Produktionsmöglichkeiten. „Wir danken allen, die an dieser gewaltigen logistischen Herausforderung in diesen Stunden arbeiten, von den Einkäuferinnen und Einkäufern der Krankenhausträger, über die Feuerwehren bis hin zu allen, die die Flüge ermöglichen“, so Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander.