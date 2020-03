„Frühzeitig von ausländischen Behörden gewarnt“

„Tirol wird im Ausland als Brandherd des Coronavirus in Österreich und in Europa gesehen“, so Dornauer. England schreibe Tirol seinen ‚Patienten 0‘ zu, Norwegen mache das Land für die Hälfte aller dortigen Infektionen verantwortlich. Auch in Island soll der Virus vielfach aus Ischgl eingeschleppt worden sein.