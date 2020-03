Zwischenstopp in Graz

„Samstagfrüh hob der Transporthubschrauber gegen 9 Uhr in Langenlebarn in Niederösterreich ab und legte die rund 700 Kilometer entfernte Strecke nach Sarajewo samt Zwischenstopp in Graz in knapp vier Stunden zurück“, so Oberst Peter Schannerl. Er koordinierte den Rettungseinsatz von Salzburg aus. In Bosnien wurde der Patient behutsam in die Evakuierungsplattform gebettet.