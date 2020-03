Zwischenbilanz der Corona-Krise am Montag

„Wir arbeiten am Wochenende an unserer größeren Evaluierung für die erste Zwischenbilanz und werden diese am Montag präsentieren“, berichtete Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei der Pressekonferenz. Vor 17 Tagen habe man die ersten Großveranstaltungen abgesagt. Vor elf Tagen sei das erste große Paket präsentiert worden. Hier gebe es immer Verzögerungen, was die Wirksamkeit solcher Maßnahmen betreffe. „Im besten Fall kann eine Ansteckung in den nächsten Tagen verhindert werden.“