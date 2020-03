Firmenchef Hans Georg Hagleitner sah die Krise während der ersten Zuspitzung in China schon kommen und deckte sich am europäischen Markt mit Rohstoffen ein: Jetzt fährt das Werk in Zell am See rund um die Uhr. Aus anderthalb Schichten sind drei geworden. Die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln für Hände und Flächen hat sich verzwölffacht. Was noch vor kurzem in zwei Monaten produziert wurde, entsteht jetzt in fünf Tagen. Oberste Priorität haben bei den Kunden die Spitäler.