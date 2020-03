Italien hat seine Ausgangssperre am Sonntag noch weiter verschärft, nachdem die Regierung in Rom nicht lebenswichtige produktive Aktivitäten untersagt hatte. Die Bürger dürfen weder mit privaten noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Gemeinde verlassen, in der sie sich befinden. In der Lombardei steigt die Zahl der Corona-Patienten immer stärker an.