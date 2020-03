Die Entwicklung in Österreich betreffend der Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus ist nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums stabil. „Sie muss sich jedoch in der kommenden Woche weiter deutlich absenken“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Samstag und verwies zudem auf den deutlichen Anstieg an Testungen. So wurden in Österreich bis Samstag 18.545 Tests durchgeführt - binnen 24 Stunden eine bisherige Höchstzahl von gemeldeten 2932 Testungen. Am Samstagabend waren in Österreich mehr als 3000 Menschen als mit SARS-CoV-2 infiziert registriert.