Die Wiener Donauinsel und daran anschließende Radwege in Niederösterreich sind in den vergangenen Tagen von Freizeitsportlern regelrecht gestürmt worden. Die Ausnahme von den Ausgangsbeschränkungen in der Coronavirus-Krise macht es möglich. Das ungewöhnlich warme und quasi windstille Schönwetter trug zum für diese Jahreszeit ungewöhnlichen Hochbetrieb auf beliebten Routen in und um Wien bei.