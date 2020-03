16.20 Uhr: Die Präsidenten der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung, Josef Herk und Georg Knill, appellieren an alle, die im Lebensmittelhandel, in den Apotheken, in der Betreuung, in der Industrie, im produzierenden Gewerbe, im notwendigen Baubereich und vielem mehr gebraucht werden: „Bitte gehen Sie zur Arbeit. Sie tragen dazu bei, dass wir einen wirtschaftlichen Mindeststandard und damit die Versorgungen des Landes aufrechterhalten können. Für Ihren Schutz wird Sorge getragen - so können Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam die Steiermark gut durch die Krise führen."