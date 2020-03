Sorge um Mette-Marit

Das norwegische Königspaar ist in Quarantäne, weil Harald und Sonja vor Kurzem zu einem offiziellen Besuch in Jordanien waren. Die beiden sind nicht krank, aber in Norwegen muss jeder, der im Ausland war, für zwei Wochen in die Isolation. Alle öffentlichen Termine des Königshauses sind bis Ostern abgesagt, aber König Harald verfolgt die Entwicklungen genau. Am Sonntag bat er in einer Fernsehansprache das norwegische Volk, den Empfehlungen der Behörden zu folgen. Kronprinzessin Mette-Marit muss zudem besonders geschützt werden. Die Ehefrau von Kronprinz Haakon leidet an Lungenfibrose.