Bandenmitglied trug richtigen Namen in Unfallbericht ein

Während die Ermittlungen der Soko Kfz des Bundeskriminalamtes und des Landeskriminalamtes Niederösterreich auf Hochtouren liefen, spielte den Beamten die Dummheit eines Bandenmitglieds in die Karten: Dieses baute mit einem gestohlenen Auto in Korneuburg (NÖ) einen Crash - und füllte brav einen Unfallbericht aus. In den es seinen richtigen Namen eintrug ...