Vier Todesfälle in Österreich

Vier Menschen sind in Österreich bislang im Zuge einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Zwei Männer im Alter von 69 und 72 Jahren starben im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Krankenhaus. Eine 76-Jährige starb in einem Spital in der Steiermark. Der Fall einer 48-jährigen Infizierten, die in ihrer Wiener Wohnung in Heimquarantäne starb, wird offiziell noch nicht als bestätigter Todesfall geführt.