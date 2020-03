Österreicher in Panama per WhatsApp vernetzt

Dank der Unterstützung der zuständigen Honorarkonsulin sei er mit rund 40 Österreichern, die zurück in die Heimat wollen, per WhatsApp vernetzt. Einige davon erzählen, sie würden auf einer Art Festivalgelände festgehalten, obwohl es dort gar keinen positiven Corona-Fall gebe, schilderte der Tiroler. In der Hauptstadt Panama-City wiederum sei es schwer, eine Unterkunft zu finden, weil viele Hotels keine Zimmer mehr an Touristen vergeben würden.