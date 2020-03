Bei Magna-Steyr stehen die Fertigungsbänder in Graz-Thondorf seit Dienstag still - auch der Messspezialist Anton Paar und der oststeirische Möbelhersteller ADA haben ihre Produktion eingestellt. Bei der voestalpine, die ja in der Steiermark Werke in Donawitz oder Kapfenberg führt, prüft man derzeit, welche Produktionsbereiche stark reduziert oder überhaupt stillgelegt werden müssen.