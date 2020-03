Die Lage rund um die Corona-Krise spitzt sich weiter zu. Das Virus hat am Donnerstag sein erstes Todesopfer gefordert und die Zahl der Erkrankten steigt weiter an. In einer kurzfristig eingeführten Pressekonferenz verkündeten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Nachmittag die weiteren Schritte. So steht nun nicht nur ein Ressourcenplan für Spitäler auf dem Programm, auch sollen Arbeitgeber, die ihre Angestellten zur Kinderbetreuung freistellen, entschädigt werden. Die Republik übernimmt daher ein Drittel der Lohnkosten dieser Angestellten, gab Kurz bekannt. Die komplette Pressekonferenz sehen Sie oben im Video.