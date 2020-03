Gefängnis-Insassen in Mailand steigen auf das Dach

Unterdessen stiegen Insassen des Mailänder-Gefängnisses San Vittore auf das Dach der Justizanstalt und forderten ihre Freilassung wegen der Coronavirus-Epidemie in Italien. Proteste gab es auch in den römischen Strafanstalten Rebibbia und Regina Coeli, wo Matratzen und Decken in Brand gesetzt wurden.