In den USA wurden nun auch am Flughafen von Los Angeles zwei Kontrolleure der Zentren für Seuchenkontrolle (CDC) positiv auf das Virus getestet. Sie hätten Passagiere aus dem Ausland untersucht. Das Kreuzfahrtschiff Grand Princess wurde am Freitag mit Corona-Testkits versorgt, spektakulär per Helikopter. Weltweit gibt es bereits 100.000 Corona-Infizierte, viele Feste werden abgesagt, etwa in Thailand.