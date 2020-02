Als es kürzlich in einer Wohnung in der Wiener Kollergasse läutete, witterten zwei Italiener (22, 33) das große Geschäft. Zehn iPhones im Wert von über 13.000 Euro sollten gleich in ihren Besitz übergehen - ohne dass sie etwas dafür bezahlt hätten. Doch nicht der Postbote stand vor der Tür, sondern Beamte der Polizeiinspektionen Mödling und Wiener Neudorf. Das Duo wurde selbst ausgetrickst.