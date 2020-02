„Es muss noch an der Umsetzung gearbeitet werden“

Viele Jahre wurde immer wieder spekuliert, ob es in diesem Fußball-Krimi überhaupt jemals zu einem Prozess kommen wird. Noch sind die brisanten Informationen der „Krone“ unbestätigt. Elisabeth Täubl, Sprecherin der WKStA, erklärte auf Anfrage lediglich, dass der Vorhabensbericht nach Stationen im Justizministerium und bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien seit Mittwoch wieder retour sei. „Nun muss noch an der Umsetzung gearbeitet werden.“