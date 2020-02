China für Wien zweitstärkster Überseemarkt

Doch auch in Wien lassen chinesische Touristen viel Geld in den Geschäften: Laut Daten von Wien Tourismus gibt jeder Reisende aus China pro Einkauf in der Stadt den Spitzenwert von durchschnittlich rund 950 Euro aus. In der Hauptstadt fürchten Branchenvertreter einen durch das Coronavirus bedingten „Knick“ bei Reisenden aus China. Für die Stadt Wien ist China nach den USA mittlerweile der zweitstärkste Überseemarkt.