Ermittler des Stadtpolizeikommandos Schwechat hatten auf dem Flughafen Wien gemeinsam mit Beamten des Zolls am 16. Jänner bei der Überprüfung von Luftpost 200 Gramm Cannabis in einer Paketsendung aus Spanien sichergestellt. Empfänger war ein 47-Jähriger spanischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Wien-Währing.