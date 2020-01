Ozzy am Stock

Der „Prince of Darkness“ sieht Licht am Ende des Leidens-Tunnels. Das bewies er, als er seine Frau Sharon und Tochter Kelly über den roten Teppich begleitete. Am Stock, aber immerhin. In alter Form nuschelnd kündigte Ozzy Osborne an, dass er trotz Krankheit auf Tournee gehen will: „Wenn es mein Zustand erlaubt. Das letzte Jahr war die Hölle. Erst die Operation am Hals und dann Parkinson. Ich mache jeden Tag Therapie. Fünf Mal die Woche.“