Handball boomt wie nie

Einen regelrechten Boom erlebt aktuell der Handball in Österreich - und von den starken Auftritten bei der Europameisterschaft profitiert etwa auch dessen Klub HSG Graz. „Wir werden deshalb auch verstärkt in die Volksschulen gehen“, berichtet HSG-Boss Michael Schweighofer. In sechs Grazer Volksschulen bewegt man jetzt schon einmal pro Woche an die 500 Kinder. „Im Verein haben wir aktuell rund 100 Kinder von sieben Jahren aufwärts.“ 280 Euro zahlen die Eltern pro Jahr - „Trainingslager kosten natürlich extra.“Golfleistungszentrum verzeichnet viel Zulauf.