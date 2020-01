Es geht um sechs Haschplantagen, für die ganze Häuser in Wien und Umgebung angemietet wurden. Spezielle Gärtner betreuten die Pflanzen. Zwei bekamen mehrjährige Haftstrafen. Laut Polizei baute die Bande in zwei Jahren vier Tonnen Cannabis an. Errechnet wurde dies aufgrund des Stromverbrauchs und der Menge der verwendeten Setzlinge. Staatsanwalt Max Ortner hat neu kalkuliert und nur 523 Kilo angeklagt. Damit kann man noch immer 1,2 Millionen Joints drehen.