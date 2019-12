Nach dem enttäuschenden 17. Platz in Courchevel hat Mikaela Shiffrin am Samstag in beeindruckender Manier zurückgeschlagen! Die Weltcup-Titelverteidigerin hat mit zweimaliger Laufbestzeit erstmals den Riesentorlauf in Lienz gewonnen. Und das trotz Startzeit-Verwirrung vor dem ersten Durchgang. Katharina Liensberger schaffte es hinter der Italienerin Marta Bassino als Dritte erstmals auf das RTL-Podest. Zweitbeste Österreicherin war Eva-Maria Brem an der 17. Stelle. Shiffrin feierte 1,36 Sekunden vor Bassino und 1,82 vor Liensberger ihren 63. Weltcupsieg.