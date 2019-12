Das lässt die Herzen von Wintersportlern höherschlagen! Zusätzliche Züge fahren von und nach Wien, am Wochenende gibt es eine neue Verbindung von der Bundeshauptstadt in die blau-gelben Skigebiete. Station machen die bequemen Garnituren vor allen an touristisch interessanten Halten entlang der Semmeringbahn sowie in Neunkirchen und Gloggnitz. Erstmalig gibt es auch einen Gratis-Bus vom Bahnhof Semmering auf die Passhöhe. Oben können Gäste dann entscheiden, ob sie Richtung Zauberberg/ Hirschenkogel abzweigen oder den „Happylift“ auf der Panhans-Wiese nutzen wollen. Vor Ort kann man auch ohne eigene Ausrüstung den Schneespaß genießen: Rodel, Sky und Snowboard können ausgeliehen werden. Das entsprechende „Plus-Ticket“ der ÖBB gilt für Bahn, Bus und Lift.