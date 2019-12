Fall 3:

Nun stahlen Diebe in Gallneukirchen und Engerwitzdorf zwei Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von Diebstählen durch Manipulation der sogenannten Keyless Go-Systeme auszugehen. Die Diebstähle wurden bereits in den frühen Morgenstunden entdeckt, weshalb durch die Diebstahlsgruppe des LKA OÖ sehr rasch internationale Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden konnten. Aufgrund dieser Maßnahmen war es möglich einen 24-jährigen polnischen Lenker in Tschechien anzuhalten und festzunehmen. Der Audi A6 wird in den nächsten Tagen wieder an den Besitzer übergeben. Der polnische Lenker befindet sich derzeit noch in Auslieferungshaft in Tschechien und wird in absehbarer Zeit aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Linz erlassenen europäischen Haftbefehles nach Österreich ausgeliefert werden.