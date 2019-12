Vor knapp dreieinhalb Jahren blieben die Ukrainer im Pool C mit Deutschland, Polen und Nordirland sogar punktlos. In der WM-Qualifikation folgte dann die nächste Enttäuschung, da man in der Gruppe I am Ende hinter Island und Kroatien als Dritter den Sprung zur Endrunde in Russland verpasst hatte. In der Ära von Teamchef Andrij Shevchenko, der 2004 als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden war, blühten die Osteuropäer wieder auf. So blieben die Gelb-Blauen in der EM-Qualifikation ungeschlagen und gewannen mit sechs Siegen und zwei Remis die Gruppe B vor Europameister Portugal und Serbien.