Zum siebenten Mal in den jüngsten acht Jahren schloss Österreichs Nationalmannschaft mit einem positiven Gesamt-Ergebnis ab, auch wenn die 0:1-Niederlage am Dienstag in Riga gegen Lettland natürlich wehtat. Mit sechs Siegen, einem Remis und drei Niederlagen (19:9 Tore) und vor allem der Qualifikation für die EM 2020 durfte Franco Foda in seinem zweiten vollen Jahr als ÖFB-Teamchef zufrieden sein.