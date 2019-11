Bei einer bundesländerübergreifenden Übung von Polizei und Bundesheer hat am 13. November - am selben Tag wurde ein Soldat in einer Kaserne in Wiener Neustadt bei einer Hundeattacke getötet - ein Spürhund einen Heeresbediensteten in der Grazer Gablenzkaserne angegriffen. Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen.