Wels hatte Riesen-Pech

Also musste das Los entscheiden, welche drei Kämpfe wiederholt werden. Und da hatte Wels Riesen-Pech! Just die zuvor verlorenen Kämpfe in den Klassen bis 66kg, -81kg und -90kg wurden gezogen. Nach zwei Duellen stand’s 6:8, hatte Galaxy Titel Nummer 7 in Folge fixiert. „Der Stolz überwiegt aber“, sagte Wels-Coach Dullinger nach dem ersten Finaleinzug seit 42 Jahren! Während Legende Sabrina Filzmoser nur schnaufte: „Ich bin mit den Nerven am Ende, so ein tolles Finale hab’ ich noch nie gesehen!“