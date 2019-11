353 Spieler aus 50 Nationen!

Mit bet-at-home wurde noch ein Hauptsponsor für das Event gefunden, bei dem bei den Herren 14 und bei den Damen 12 aus den Top-15 der Welt antreten. Gesamt kommen 353 Spieler aus 50 Nationen! „Die Organisation ist heuer doppelt so schwer“, weiß Ernst Promberger. Weil der LASK auf der Gugl Europacup spielt, können die aus China über Hamburg kommenden Utensilien nicht wie geplant am Donnerstag angeliefert werden. Dazu tummeln sich Freitag und Samstag noch 5000 Besucher beim Ski-Basar in der Arena, in der erst dann 1000m² Boden verlegt werden können. Am Montag um 9 Uhr muss alles stehen, startet auf 40 Tischen das Training, am Dienstag dann die Quali.